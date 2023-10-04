Нагорных рассказал об условиях выкупа футболиста «Локомотива» Сулейманова у «Пари НН»

«Локомотив» выкупит у «Пари Нижний Новгород» нападающего Тимура Сулейманова, если футболист проведёт за столичную команду определённое количество игрового времени и совершит определённое количество результативных действий, заявил глава совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.

«Я надеюсь, что Тимур выполнит те требования, которые заложены нашим договором с «Нижним Новгородом» для выкупа. Он очень старается, по самоотдаче к нему абсолютно никаких вопросов нет. Там комбинированная ситуация — игровое время и результативные действия.

Но я нисколько не сомневаюсь, что он будет нашим игроком в дальнейшем и выполнит условия. В матче с «Ростовом» забил, в игре с «Зенитом» с него победный гол начался, так что он молодец. Это хорошее приобретение», — приводит слова Нагорных ТАСС.