Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагорных рассказал об условиях выкупа футболиста «Локомотива» Сулейманова у «Пари НН»

Нагорных рассказал об условиях выкупа футболиста «Локомотива» Сулейманова у «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

«Локомотив» выкупит у «Пари Нижний Новгород» нападающего Тимура Сулейманова, если футболист проведёт за столичную команду определённое количество игрового времени и совершит определённое количество результативных действий, заявил глава совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.

«Я надеюсь, что Тимур выполнит те требования, которые заложены нашим договором с «Нижним Новгородом» для выкупа. Он очень старается, по самоотдаче к нему абсолютно никаких вопросов нет. Там комбинированная ситуация — игровое время и результативные действия.

Но я нисколько не сомневаюсь, что он будет нашим игроком в дальнейшем и выполнит условия. В матче с «Ростовом» забил, в игре с «Зенитом» с него победный гол начался, так что он молодец. Это хорошее приобретение», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Материалы по теме
Нагорных объяснил, почему «Локомотив» не стал обжаловать решение КДК РФС по Дзюбе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android