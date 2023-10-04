Гендир махачкалинского «Динамо» Газизов: РПЛ? Давайте не будем бежать впереди паровоза

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал выступления команды в нынешнем сезоне.

«Начнём с того, что и в прошлом году «Динамо» достаточно успешно выступило, показывало хороший, динамичный футбол, так что все предпосылки к этому сезону были. Сказался и приход Курбана Бердыева, как говорит Гаджи Муслимович, самое важное — это тренировочный процесс. Я наблюдаю, вижу, сколько команда тренируется, сколько этому отдаётся сил, времени. Понятно, что результат приятно удивляет, но за этим стоит большая работа, это не просто так.

Озвучивалась ли команде цель выйти в РПЛ? Мы все взрослые люди и все понимаем, что надо в первую очередь показывать спортивные результаты. Всем будет только приятно, если это произойдёт. Но пока рано говорить. Прошло только 12 туров, впереди ещё 22 игры. Будем биться в каждом матче. Работаем по умолчанию, но давайте впереди паровоза не будем бежать. Главное, что болельщикам нравится, надеемся, что народа на трибунах ещё прибавится, если придёт больше 10 тысяч, для нас это станет приятным бонусом», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Махачкалинское «Динамо» после 12 туров Мелбет Первой лиги занимает верхнюю строчку в турнирной таблице.