ЦСКА оставил записку «Факелу» после поражения в Кубке России

Сегодня, 4 октября, состоялась встреча 5-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА. Армейцы уступили со счётом 1:1 (пен. 2:4). После матча ЦСКА поблагодарил соперника за игру и оставил сувенир.

Фото: ПФК ЦСКА

Напомним, игра проходила на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступал Алексей Амелин из Тулы. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России воронежский «Факел» набрал шесть очков и занимает третье место в группе A. В свою очередь, ЦСКА после аналогичного количества игр набрал восемь очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы группы.