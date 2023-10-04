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В «Динамо» сообщили, что получили первый транш за Сазонова от «Торино»

В «Динамо» сообщили, что получили первый транш за Сазонова от «Торино»
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (3:0) рассказал о получении части денег за переход защитника Сабы Сазонова в итальянский «Торино».

«Клуб получил первый транш за Сазонова», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, о переходе Сазонова в «Торино» стало известно 31 августа. Сообщалось, что итальянский клуб заплатит «Динамо» € 3 млн за трансфер грузинского защитника. 21-летний Сазонов в сезоне-2023/2024 успел провести пять матчей за бело-голубых во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Приблизительная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 3 млн.

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