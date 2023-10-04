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Вратарь «Динамо» Лещук объяснил, за счёт чего удалось одержать победу над «Спартаком»

Вратарь «Динамо» Лещук объяснил, за счёт чего удалось одержать победу над «Спартаком»
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Динамо» выиграло со счётом 3:0.

«Хорошо сыграли в обороне и не дали сделать ни одного удара по воротам — что может быть лучше для игры в обороне? В атаке сыграли хорошо — забили три. В предыдущих играх не удавалось и мяч не летел в ворота — сегодня наконец получилось это сделать

«Спартак» стал слабее? Я не смотрю, что у них там. Хорошая команда. На дерби все настраиваются», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы, набрав восемь очков в пяти играх. «Спартак» находится на первом месте, у красно-белых 12 очков.

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