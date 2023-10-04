Багамаев: опытные партнёры поддерживают молодых. «Факел» нам доверяет, это чувствуется

18-летний полузащитник «Факела» Абдулла Багамаев прокомментировал победу в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1 (по пен. 4:2)).

«Вообще, эмоции переполняют, потому что это победа над топ‑клубом при сумасшедшей поддержке. Сегодня были заполнены и Восточная, и Центральная трибуны, и фанаты с двух сторон тоже добавляли антуража. Игра получилась боевая, такие и бывают в Кубке. Не так уж много моментов, потому что не так уж много ошибок с обеих сторон. Нам удалось открыть счёт, надеялись довести игру до победы в основное время, но не получилось. Но болельщики рады, а это главное.

Опытные партнёры поддерживают молодых, всё нормально. Клуб нам доверяет, это чувствуется. Так что хочется пройти в Кубке как можно дальше, чтобы было больше шансов получать игровую практику. Впереди ещё выезд в Сочи, хотим добиться победы, чтобы продолжать бороться на два фронта, это интересно», — приводит слова Багамаева «Матч ТВ».