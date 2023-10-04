«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: хозяева сравняли счёт в начале второго тайма

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и английским «Манчестер Сити». Соперники по группе G играют на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге, Германия. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте «Манчестер Сити» вышел вперёд благодаря голу полузащитника Фила Фодена. Однако уже в начале второй половины форвард хозяев Луа Опенда восстановил равенство — 1:1.

В матче 1-го тура группового этапа «Манчестер Сити» дома переиграл сербскую «Црвену Звезду» — 3:1. В свою очередь, «Лейпциг» на выезде одолел «Янг Бойз» с аналогичным счётом — 3:1. Таким образом, обе команды возглавляют турнирную таблицу своего квартета, набрав по три очка.

Последний раз команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда «Манчестер Сити» уверенно переиграл «Лейпциг» по сумме двух матчей — 8:1.