Титов: Черчесов никогда не пойдёт на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал возможную отставку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, а также высказался о потенциальных кандидатах на эту должность.

«Надо ли «Спартаку» менять Абаскаля? А кого ставить вместо него?! Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает.

Вместо Абаскаля в клуб сватают Карпина и Черчесова? Карпин работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Ещё он никогда не пойдёт на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно», — приводит слова Титова Sport24.

Напомним, 4 октября «Спартак» встречался с «Динамо» в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась разгромной победой динамовцев — 3:0.