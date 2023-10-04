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Титов: Черчесов никогда не пойдёт на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно

Титов: Черчесов никогда не пойдёт на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно
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Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал возможную отставку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, а также высказался о потенциальных кандидатах на эту должность.

«Надо ли «Спартаку» менять Абаскаля? А кого ставить вместо него?! Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает.

Вместо Абаскаля в клуб сватают Карпина и Черчесова? Карпин работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Ещё он никогда не пойдёт на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно», — приводит слова Титова Sport24.

Напомним, 4 октября «Спартак» встречался с «Динамо» в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась разгромной победой динамовцев — 3:0.

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