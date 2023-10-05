Черчесов: в Венгрии довелось работать с командой, собранной из игроков 20 национальностей

Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о работе в многонациональном коллективе.

«В Венгрии нам довелось работать с командой, собранной из футболистов 20 национальностей. В какой школе, на каких курсах тренера научат решать такие задачи? И по ходу дела вопрос, кстати: кто-то где-то когда-то работал в таком режиме на профессиональном уровне? Не знаю, не слышал за свои 60 лет. Но если тренер принял команду, значит, принял и философию клуба. Остальное вторично. Тренер – участник процесса, он занимает в клубной структуре важнейшую нишу, но клуб в любом случае больше, важнее, чем любой тренер или футболист.

Когда мы только пришли в «Ференцварош», было 15 (национальностей — прим. «Чемпионата»), потом стало 20. И в тренерском штабе та же история: русские, немец, испанец, англичанин, венгр. Как знать, может быть, это уникальное стечение обстоятельств? А может, в следующей команде национальностей наберётся 30 и больше.

Глобализация? Точно. Игра в футбол – такая удивительная штука, что нюансы, прямо влияющие на тактику, на стратегию, на психологию команды, рождаются на каждом шагу. К экспромтам нужно быть готовым. К вопросу об уроках», — приводит слова Черчесова «Объединение отечественных тренеров».