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Зарема Салихова — о «Спартаке»: Каттани не довёл бы до такой ситуации

Зарема Салихова — о «Спартаке»: Каттани не довёл бы до такой ситуации
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что, если бы итальянский менеджер Лука Каттани был спортивным директором клуба, дела красно-белых шли бы лучше.

«Вопросы надо задавать спортивному директору. Раньше был один Лука Каттани, теперь весь «Лукойл». Лука не довёл бы до такой ситуации», — приводит слова Салиховой «РИА Новости Спорт».

Напомним, вчера, 4 октября, «Спартак» проиграл московскому «Динамо» с крупным счётом (0:3) в рамках 5-го тура группы D Фонбет Кубка России.

«Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы, набрав восемь очков после пяти встреч. «Спартак» находится на первом месте, красно-белые имеют в своём активе 12 очков.

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