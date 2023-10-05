Лига Европы, 5 октября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 5 октября, пройдут матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

Группа А:

• 19:45 мск. «Фрайбург» — «Вест Хэм Юнайтед»

• 19:45 мск. ТСЦ — «Олимпиакос»

Группа B:

• 19:45 мск. АЕК (Афины) — «Аякс»

• 19:45 мск. «Марсель» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

Группа C:

• 19:45 мск. «Бетис» — «Спарта» (Прага)

• 19:45 мск. «Арис» (Лимасол) — «Рейнджерс»

Группа D:

• 19:45 мск. «Спортинг» (Лиссабон) — «Аталанта»

• 19:45 мск. «Ракув» — «Штурм»

Группа E:

• 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Юнион»

• 22:00 мск. «Тулуза» — ЛАСК

Группа F:

• 22:00 мск. «Вильярреал» — «Ренн»

• 22:00 мск. «Маккаби» (Хайфа) — «Панатинаикос»

Группа G:

• 22:00 мск. «Славия» (Прага) — «Шериф»

• 22:00 мск. «Рома» — «Серветт»

Группа H:

• 22:00 мск. «Хеккен» — «Карабах»

• 22:00 мск. «Мольде» — «Байер»

Напомним, в финале Лиги Европы сезона-2022/2023 встречались «Севилья» и «Рома». Матч закончился вничью 1:1, а по пенальти верх взяла испанская команда со счётом 4:1. «Севилья» в седьмой раз в своей истории выиграла Лигу Европы/Кубок УЕФА.