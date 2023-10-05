Умяров: в матче с «Динамо» хотелось реабилитироваться за провал в Самаре. Не получилось

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался по итогам игры группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (0:3).

«Тяжело объяснить, что случилось в матче с «Динамо». Правда. После такой игры в Самаре хотелось реабилитироваться. К сожалению, не получилось. В Самаре был провал. Я считаю, что 0:4 — это провал. После таких провалов следует реабилитироваться. В матче с «Динамо» нам это не удалось.

Не было такого, что «Спартак» решил все задачи в Кубке и всё. Хотелось реабилитироваться больше за Самару. Это прежде всего футбол. «Динамо» проиграли в переходных фазах, в контратаках. По делу», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» разгромно проиграл «Динамо» в рамках Кубка России накануне.