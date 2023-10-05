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«Факел» объявил о назначении начальника команды

«Факел» объявил о назначении начальника команды
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Воронежский «Факел» объявил о назначении начальника команды, им стал специалист Владимир Копаев, который работает в клубе уже несколько лет.

«Владимир Копаев утверждён начальником команды. Владимир работает в «Факеле» с июня 2020 года, на протяжении трёх полных сезонов он был администратором первой команды. Желаем успехов!» — написала пресс-служба «Факела» в клубном телеграм-канале.

Напомним, вчера, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались «Факел» и ЦСКА. Игра группы A проходила на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток судьи прозвучал в 14:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступал Алексей Амелин. Основное время завершилось со счётом 1:1. Игра перешла в серию послематчевых пенальти, в которой сильнее и удачливее оказались воронежцы — 4:2.

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