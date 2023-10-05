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Экс-игрок «Амкара» Черенчиков: в 2008-м был тренер, за которого все футболисты бились

Экс-игрок «Амкара» Черенчиков: в 2008-м был тренер, за которого все футболисты бились
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Бывший защитник, а сейчас главный тренер пермского «Амкара» Иван Черенчиков объяснил, за счёт чего стал возможен взлёт клуба в 2008 году на четвертое место в РПЛ и выход в Лигу Европы.

«Это был лучший сезон в «Амкаре». Хорошо подобранный коллектив, качественные футболисты. И был тренер, за которого все футболисты бились. В совокупности всё и привело к успеху. Мы, город и край, были очень рады попасть в еврокубки. Это один самых ярких моментов в моей футбольной карьере.

Не сказал бы, что Божович жёсткий мотиватор. Он просто раскрепостил нас, и мы спокойно играли — не знали проблем ни с одной командой. Он позитивный и хороший тренер. Божович сблизился с командой, все были рады работать под его руководством», — рассказал Черенчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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