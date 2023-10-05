«Футболистов не было вообще». Как легенда Перми поднимает «Амкар»

15 лет назад «Амкар» играл в финале Кубка России с ЦСКА, а сегодня участник того матча Иван Черенчиков тащит команду во Второй лиге.
Мы пообщались с футбольной легендой Перми о развале и возрождении клуба, а начали с пока самой значимой победы в сезоне — над «Кубанью» в Кубке России.
- «Хотим привезти в Пермь клубы Премьер-Лиги»
- «Я долго приходил в себя, были нервозность и мандраж»
- «Хейтят чаще с дистанции»
- «Бутылки по раздевалке у Черчесова не летали»
- «Краснодар», «Спартак» и «Крылья» поборются за золото, но всё будет зависеть от «Зенита»
- «Мечтаю вывести «Амкар» в РПЛ»
«Хотим привезти в Пермь клубы Премьер-Лиги»
— «Амкар» готов стать «Акроном» нового розыгрыша Кубка?
— Хотелось бы повторить их успех. Может, даже пройти ещё дальше. На каждую игру ребята серьёзно настраиваются. На Кубок — даже с удвоенной силой, потому что уже приезжают команды Первой лиги. Не за горизонтом и клубы Премьер-Лиги.
Понятно, что задачи задачи выиграть Кубок России перед нами никто не ставит. Надо быть реалистами, но в футболе всякое возможно. Хотим привезти в Пермь клубы РПЛ.
Победная раздевалка «Амкара»
Фото: amkar-perm.ru
— А в «золотой» дивизион Второй лиги рассчитываете пробиться?
— Безусловно. Есть задача финишировать в четвёрке «серебра» и обеспечить выход в «золотую» группу. Её ещё в начале сезона сформулировал президент клуба.
— Задача выполнима?
— Безусловно, задача реальная. Сейчас чемпионат плотный, команды в этом сезоне достаточно сильные. Но всё выполнимо.
— Как возрождали «Амкар»?
— Думаю, весь край и город Пермь были рады, что «Амкар» возродился. Бóльшую часть организационных моментов на себя взяло руководство клуба, было много нюансов. До начала чемпионата оставалось немного времени, а футболистов не было вообще. Всё делалось быстро, и сотрудники клуба положили здесь много трудов. Рустем Агзамович Хузин проделал большую работу по привлечению тренерского штаба и футболистов.
— За два года уже выстроилась какая-то система в клубе?
— Определённая система выстроилась как внутри клуба, так и во всех нюансах: по работе с рекламой, со спонсорами. Дальше будет только лучше. «Амкар» будет развиваться.
— Что с посещаемостью на футболе в Перми?
— У нас полная трибуна. Народ ходит и поддерживает команду. Как пример — кубковый матч с «Кубанью»: трибуна была забита полностью. Эта игра стала самой посещаемой в сезоне. Если брать прошлый, то примерно такая же заполняемость была на игре с «Тюменью».
— Возможности современного «Амкара» и команды конца нулевых, в которой играли вы, несопоставимы?
— Естественно, возможности разные. Тогда «Амкар» играл в РПЛ, а сейчас — во Второй лиге. Но инфраструктура всё равно осталась на уровне Премьер-Лиги: и поле, и база, и тренажёрный зал.
— Что же всё-таки привело к «клинической смерти» «Амкара»?
— К тому времени меня уже не было в клубе — перешёл в «Балтику». Сложно сказать, почему так случилось. Мы можем только догадываться.
— Что почувствовали, узнав о крахе практически родной команды?
— О проблемах я не знал. Если клуб закрылся, значит, были финансовые трудности. Повторюсь, тогда я отсутствовал в клубе, а собирать слухи не хотелось, потому что у каждого своё мнение. Конечно, я был очень расстроен, что клуб с такой историей закрылся. По спортивному принципу «Амкар» не вылетал, поэтому было жалко, что всё так закончилось.
«Я долго приходил в себя, были нервозность и мандраж»
— Уже полностью вжились в тренерскую роль?
— Наверное, я один из самых молодых тренеров в лиге. Уже привык. Когда меня только назначили главным в «Амкаре», немного волновался. Потом потихоньку вник в работу. Сейчас с тренерским штабом мы полностью адаптировались.
Когда заканчивал карьеру игрока, были мысли пойти учиться и понять, как работает тренерская система. Когда ты футболист, полтора-два часа уделил тренировочному процессу, восстановлению — и отдыхаешь. А когда ты тренер, работаешь 24/7 с полной вовлечённостью. Мы постоянно что-то обсуждаем, смотрим материалы, изучаем соперников. Приходится выстраивать тренировочный процесс. Много всяких нюансов. На сегодняшний день всё нравится и устраивает.
— Есть мнение, что на первых порах футболистам тяжело перестроиться на роль тренера. Вы сталкивались с такими трудностями?
— У меня всё это происходило постепенно. Сначала я был помощником главного тренера, потом мы с Дмитрием Белоруковым ушли в академию и работали с молодёжью. Но когда тебе дают команду с задачей выхода дальше… Я долго приходил в себя, были нервозность и мандраж. Но мы сработались, и всё встало на свои места.
«Хейтят чаще с дистанции»
— Признайтесь, чувствуете себя футбольной легендой в Перми?
— Даже не знаю. Я к этому спокойно отношусь. В Перми было много легенд — болгары, Якубко, Дима Белоруков. Есть масса футболистов, которым здесь будут рады как болельщики, так и руководство. Их точно узнáют на улицах города.
— А к вам подходят болельщики?
— Сейчас пореже. Обычно подходят после игр, когда выходишь со стадиона: просят автограф, фото. Порой общаемся, приходится выслушивать разные мнения. Кто подходит, общаются с уважением. А кто не подходит, говорят на дистанции, чаще хейтят (смеётся). Всякое бывает.
— Игроком могли себе представить, что почти всю карьеру проведёте в одном клубе?
— Вообще не мог себе такое представить. Просто так сложилось. Не знаю, хорошо это или плохо. Но всё зависит от совокупности факторов. Мне грех жаловаться на карьеру. В целом доволен тем, как она сложилась.
Иван Черенчиков
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
— Неужели не было предложений из Москвы?
— Ходили слухи, что «Динамо» хотело меня видеть, когда мне было 20-23. Но всё на уровне разговоров — до конкретики не дошло.
Реальный вариант был только с «Тереком». Они делали запрос в клуб, готовы были выкупить, но что-то не сложилось. К тому же я тогда получил травму, и вопрос сам собой закрылся.
Игроком мне хотелось попробовать свои силы в другом клубе. Когда уехал в «Балтику», нисколько не пожалел об этом. По большому счёту для меня это был новый вызов.
«Бутылки по раздевалке у Черчесова не летали»
— Как спустя полтора десятилетия для себя объясняете невероятный сезон «Амкара» в 2008 году?
— Это был лучший сезон в «Амкаре». Хорошо подобранный коллектив, качественные футболисты. И был тренер, за которого все футболисты бились. В совокупности всё и привело к успеху. Мы, город и край, были очень рады попасть в еврокубки. Это один самых ярких моментов в моей футбольной карьере.
— В чём заключался феномен Божовича?
— Не сказал бы, что Божович жёсткий мотиватор. Он просто раскрепостил нас, и мы спокойно играли — не знали проблем ни с одной командой. Он позитивный и хороший тренер. Божович сблизился с командой, все были рады работать под его руководством.
Миодраг Божович
Фото: РИА Новости
— А каким запомнился Черчесов?
— Очень требовательным. Всегда поддерживал дисциплину. Когда надо было дать взбучку команде, делал это, причём, как правило, к месту.
— Самый жёсткий разнос на вашей памяти?
— Любой тренер в какой-то момент может выругаться или жёстко поговорить, когда его что-то не устраивает в плане игры. Мне кажется, это стандартная ситуация, когда команду надо встряхнуть. Но бутылки по раздевалке у Черчесова не летали.
— Что вы переняли у своих тренеров?
— Прежде всего усвоил, что в работе нужно соблюдать баланс кнута и пряника.
«Краснодар», «Спартак» и «Крылья» поборются за золото, но всё будет зависеть от «Зенита»
— За РПЛ следите? Нарушится наконец гегемония «Зенита»?
— Если сейчас посмотреть на турнирную таблицу, то первым идёт «Краснодар» — думаю, они смогут побороться за золотые медали. Способны на это «Спартак» и «Крылья». Борьба будет. Может, в этом году увидим нового чемпиона. Хотя всё будет зависеть от «Зенита».
Игроки ФК «Краснодар»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Вы верите, что на дистанции «Крылья» могут дать стабильность?
— Сейчас сложно судить. У них был хороший старт — возможно, это послужит дальнейшим толчком. Почему нет? Там талантливые молодые ребята, замечательный тренер.
— Кого видите главным аутсайдером в РПЛ?
— Внизу всё очень плотно. Две игры выиграешь — и ситуация может развернуться в любую сторону. Об этом пока рано говорить. Аутсайдеры определятся к середине второго круга. Сейчас все борются и хотят остаться.
«Мечтаю вывести «Амкар» в РПЛ»
— Карпин посоветовал российским игрокам при наличии предложений уезжать в Европу. Согласны с его позицией?
— Даже если бы тренер сборной России об этом не сказал, при наличии хорошего предложения футболист уехал бы. У меня игроком мыслей уехать в Европу не было.
— Почему в РПЛ своим тренерам всё чаще предпочитают иностранцев?
— У нас тоже достаточно качественная тренерская школа, много хороших специалистов. Не знаю, с чем это связано. Руководители решают, кого брать в клуб главным тренером. Какие-то доводы у них есть, может, какие-то завязки.
— Вас не расстраивает, что так происходит?
— Везде есть иностранные тренеры: в Англии, Италии, Испании, России. Если наш тренер будет показывать хороший результат, то будет востребован.
— О чём вы мечтаете как тренер?
— Вывести «Амкар» в РПЛ.