«Футболистов не было вообще». Как легенда Перми поднимает «Амкар»

Иван Черенчиков выходил в РПЛ с командой как футболист, а теперь мечтает повторить этот путь в качестве тренера.

15 лет назад «Амкар» играл в финале Кубка России с ЦСКА, а сегодня участник того матча Иван Черенчиков тащит команду во Второй лиге.

Мы пообщались с футбольной легендой Перми о развале и возрождении клуба, а начали с пока самой значимой победы в сезоне — над «Кубанью» в Кубке России.

«Хотим привезти в Пермь клубы Премьер-Лиги»

— «Амкар» готов стать «Акроном» нового розыгрыша Кубка?

— Хотелось бы повторить их успех. Может, даже пройти ещё дальше. На каждую игру ребята серьёзно настраиваются. На Кубок — даже с удвоенной силой, потому что уже приезжают команды Первой лиги. Не за горизонтом и клубы Премьер-Лиги.

Понятно, что задачи задачи выиграть Кубок России перед нами никто не ставит. Надо быть реалистами, но в футболе всякое возможно. Хотим привезти в Пермь клубы РПЛ.

Победная раздевалка «Амкара» Фото: amkar-perm.ru

— А в «золотой» дивизион Второй лиги рассчитываете пробиться?

— Безусловно. Есть задача финишировать в четвёрке «серебра» и обеспечить выход в «золотую» группу. Её ещё в начале сезона сформулировал президент клуба.

— Задача выполнима?

— Безусловно, задача реальная. Сейчас чемпионат плотный, команды в этом сезоне достаточно сильные. Но всё выполнимо.

— Как возрождали «Амкар»?

— Думаю, весь край и город Пермь были рады, что «Амкар» возродился. Бóльшую часть организационных моментов на себя взяло руководство клуба, было много нюансов. До начала чемпионата оставалось немного времени, а футболистов не было вообще. Всё делалось быстро, и сотрудники клуба положили здесь много трудов. Рустем Агзамович Хузин проделал большую работу по привлечению тренерского штаба и футболистов.

— За два года уже выстроилась какая-то система в клубе?

— Определённая система выстроилась как внутри клуба, так и во всех нюансах: по работе с рекламой, со спонсорами. Дальше будет только лучше. «Амкар» будет развиваться.

— Что с посещаемостью на футболе в Перми?

— У нас полная трибуна. Народ ходит и поддерживает команду. Как пример — кубковый матч с «Кубанью»: трибуна была забита полностью. Эта игра стала самой посещаемой в сезоне. Если брать прошлый, то примерно такая же заполняемость была на игре с «Тюменью».

— Возможности современного «Амкара» и команды конца нулевых, в которой играли вы, несопоставимы?

— Естественно, возможности разные. Тогда «Амкар» играл в РПЛ, а сейчас — во Второй лиге. Но инфраструктура всё равно осталась на уровне Премьер-Лиги: и поле, и база, и тренажёрный зал.

— Что же всё-таки привело к «клинической смерти» «Амкара»?

— К тому времени меня уже не было в клубе — перешёл в «Балтику». Сложно сказать, почему так случилось. Мы можем только догадываться.

— Что почувствовали, узнав о крахе практически родной команды?

— О проблемах я не знал. Если клуб закрылся, значит, были финансовые трудности. Повторюсь, тогда я отсутствовал в клубе, а собирать слухи не хотелось, потому что у каждого своё мнение. Конечно, я был очень расстроен, что клуб с такой историей закрылся. По спортивному принципу «Амкар» не вылетал, поэтому было жалко, что всё так закончилось.

«Я долго приходил в себя, были нервозность и мандраж»

— Уже полностью вжились в тренерскую роль?

— Наверное, я один из самых молодых тренеров в лиге. Уже привык. Когда меня только назначили главным в «Амкаре», немного волновался. Потом потихоньку вник в работу. Сейчас с тренерским штабом мы полностью адаптировались.

Когда заканчивал карьеру игрока, были мысли пойти учиться и понять, как работает тренерская система. Когда ты футболист, полтора-два часа уделил тренировочному процессу, восстановлению — и отдыхаешь. А когда ты тренер, работаешь 24/7 с полной вовлечённостью. Мы постоянно что-то обсуждаем, смотрим материалы, изучаем соперников. Приходится выстраивать тренировочный процесс. Много всяких нюансов. На сегодняшний день всё нравится и устраивает.

— Есть мнение, что на первых порах футболистам тяжело перестроиться на роль тренера. Вы сталкивались с такими трудностями?

— У меня всё это происходило постепенно. Сначала я был помощником главного тренера, потом мы с Дмитрием Белоруковым ушли в академию и работали с молодёжью. Но когда тебе дают команду с задачей выхода дальше… Я долго приходил в себя, были нервозность и мандраж. Но мы сработались, и всё встало на свои места.

«Хейтят чаще с дистанции»

— Признайтесь, чувствуете себя футбольной легендой в Перми?

— Даже не знаю. Я к этому спокойно отношусь. В Перми было много легенд — болгары, Якубко, Дима Белоруков. Есть масса футболистов, которым здесь будут рады как болельщики, так и руководство. Их точно узнáют на улицах города.

— А к вам подходят болельщики?

— Сейчас пореже. Обычно подходят после игр, когда выходишь со стадиона: просят автограф, фото. Порой общаемся, приходится выслушивать разные мнения. Кто подходит, общаются с уважением. А кто не подходит, говорят на дистанции, чаще хейтят (смеётся). Всякое бывает.

— Игроком могли себе представить, что почти всю карьеру проведёте в одном клубе?

— Вообще не мог себе такое представить. Просто так сложилось. Не знаю, хорошо это или плохо. Но всё зависит от совокупности факторов. Мне грех жаловаться на карьеру. В целом доволен тем, как она сложилась.

Иван Черенчиков Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Неужели не было предложений из Москвы?

— Ходили слухи, что «Динамо» хотело меня видеть, когда мне было 20-23. Но всё на уровне разговоров — до конкретики не дошло.

Реальный вариант был только с «Тереком». Они делали запрос в клуб, готовы были выкупить, но что-то не сложилось. К тому же я тогда получил травму, и вопрос сам собой закрылся.

Игроком мне хотелось попробовать свои силы в другом клубе. Когда уехал в «Балтику», нисколько не пожалел об этом. По большому счёту для меня это был новый вызов.

«Бутылки по раздевалке у Черчесова не летали»

— Как спустя полтора десятилетия для себя объясняете невероятный сезон «Амкара» в 2008 году?

— Это был лучший сезон в «Амкаре». Хорошо подобранный коллектив, качественные футболисты. И был тренер, за которого все футболисты бились. В совокупности всё и привело к успеху. Мы, город и край, были очень рады попасть в еврокубки. Это один самых ярких моментов в моей футбольной карьере.

— В чём заключался феномен Божовича?

— Не сказал бы, что Божович жёсткий мотиватор. Он просто раскрепостил нас, и мы спокойно играли — не знали проблем ни с одной командой. Он позитивный и хороший тренер. Божович сблизился с командой, все были рады работать под его руководством.

Миодраг Божович Фото: РИА Новости

— А каким запомнился Черчесов?

— Очень требовательным. Всегда поддерживал дисциплину. Когда надо было дать взбучку команде, делал это, причём, как правило, к месту.

— Самый жёсткий разнос на вашей памяти?

— Любой тренер в какой-то момент может выругаться или жёстко поговорить, когда его что-то не устраивает в плане игры. Мне кажется, это стандартная ситуация, когда команду надо встряхнуть. Но бутылки по раздевалке у Черчесова не летали.

— Что вы переняли у своих тренеров?

— Прежде всего усвоил, что в работе нужно соблюдать баланс кнута и пряника.

«Краснодар», «Спартак» и «Крылья» поборются за золото, но всё будет зависеть от «Зенита»

— За РПЛ следите? Нарушится наконец гегемония «Зенита»?

— Если сейчас посмотреть на турнирную таблицу, то первым идёт «Краснодар» — думаю, они смогут побороться за золотые медали. Способны на это «Спартак» и «Крылья». Борьба будет. Может, в этом году увидим нового чемпиона. Хотя всё будет зависеть от «Зенита».

Игроки ФК «Краснодар» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы верите, что на дистанции «Крылья» могут дать стабильность?

— Сейчас сложно судить. У них был хороший старт — возможно, это послужит дальнейшим толчком. Почему нет? Там талантливые молодые ребята, замечательный тренер.

— Кого видите главным аутсайдером в РПЛ?

— Внизу всё очень плотно. Две игры выиграешь — и ситуация может развернуться в любую сторону. Об этом пока рано говорить. Аутсайдеры определятся к середине второго круга. Сейчас все борются и хотят остаться.

«Мечтаю вывести «Амкар» в РПЛ»

— Карпин посоветовал российским игрокам при наличии предложений уезжать в Европу. Согласны с его позицией?

— Даже если бы тренер сборной России об этом не сказал, при наличии хорошего предложения футболист уехал бы. У меня игроком мыслей уехать в Европу не было.

— Почему в РПЛ своим тренерам всё чаще предпочитают иностранцев?

— У нас тоже достаточно качественная тренерская школа, много хороших специалистов. Не знаю, с чем это связано. Руководители решают, кого брать в клуб главным тренером. Какие-то доводы у них есть, может, какие-то завязки.

— Вас не расстраивает, что так происходит?

— Везде есть иностранные тренеры: в Англии, Италии, Испании, России. Если наш тренер будет показывать хороший результат, то будет востребован.

— О чём вы мечтаете как тренер?

— Вывести «Амкар» в РПЛ.