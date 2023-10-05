«Самый лучший Глава!» «Ахмат» поздравил Кадырова с днём рождения

Футбольный клуб «Ахмат» поздравил с днём рождения главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Сегодня, 5 октября, ему исполняется 47 лет.

«Коллектив футбольного клуба «Ахмат» сердечно поздравляет с Днём Рождения Главу Чеченской Республики, Героя России, Почётного Президента клуба Рамзана Ахматовича Кадырова!

Мы ценим и дорожим поддержкой нашего самого главного болельщика, который поддерживает нас и заботится во все времена. Спасибо Вам, Рамзан Ахматович, за всё, что вы делаете во благо Чеченской Республики, и в частности для нас, футбольной команды.

От всей души желаем Вам, Рамзан Ахматович, крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и успехов на государственной службе во благо народа Чеченской Республики и России!

С днём рождения, Рамзан Ахматович! Самый лучший Глава! Самый главный болельщик футбольного клуба «Ахмат»!» — написала пресс-служба «Ахмата» в клубном телеграм-канале.