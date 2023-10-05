Защитник «Спартака» Чернов ответил, изменилось ли поведение Абаскаля за последние недели

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, изменилось ли поведение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за последние недели.

«Изменилось ли поведение Абаскаля за последние недели? На самом деле всё так же, как и было. Его реакции после матчей с «Крыльями» и с «Динамо» одинаковые. Вроде ничего в Кубке такого не поменялось, но на фоне прошлого матча и игры с «Динамо», все в подавленном настроении», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

С начала октября «Спартак» провёл два матча — с «Крыльями Советов» в рамках РПЛ и с «Динамо» в Фонбет Кубке России. Обе встречи красно-белые проиграли, уступив самарцам со счётом 0:4, а динамовцам — 0:3. Следующую игру подопечные Абаскаля проведут 8 апреля — в этот день красно-белые сыграют с ЦСКА.