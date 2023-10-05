Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Юнион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Чернов ответил, изменилось ли поведение Абаскаля за последние недели

Защитник «Спартака» Чернов ответил, изменилось ли поведение Абаскаля за последние недели
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, изменилось ли поведение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за последние недели.

«Изменилось ли поведение Абаскаля за последние недели? На самом деле всё так же, как и было. Его реакции после матчей с «Крыльями» и с «Динамо» одинаковые. Вроде ничего в Кубке такого не поменялось, но на фоне прошлого матча и игры с «Динамо», все в подавленном настроении», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

С начала октября «Спартак» провёл два матча — с «Крыльями Советов» в рамках РПЛ и с «Динамо» в Фонбет Кубке России. Обе встречи красно-белые проиграли, уступив самарцам со счётом 0:4, а динамовцам — 0:3. Следующую игру подопечные Абаскаля проведут 8 апреля — в этот день красно-белые сыграют с ЦСКА.

Материалы по теме
Защитник «Динамо» Бальбуэна: думаю, мы превосходили «Спартак» большую часть игры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android