Защитник «Динамо» Бальбуэна: думаю, мы превосходили «Спартак» большую часть игры

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна заявил, что бело‑голубые играли лучше «Спартака» практически на протяжении всего матча (3:0) Фонбет Кубка России.

«За счёт чего удалось победить «Спартак» с таким преимуществом? Это всё благодаря усилиям всей команды. Мы создавали моменты, которые смогли реализовать. Я думаю, большую часть матча мы превосходили соперника. Это касается и интенсивности, с которой мы играли, и самоотдачи всей команды. Не только игроки основного состава, но и те, кто вышел на поле позже, тоже внесли свой вклад.

И это было очень важно для того, чтобы довести дело до конца. Насколько важна эта победа над «Спартаком» после двух поражений от него в этом сезоне? Побеждать — всегда хорошо. Это придаёт уверенности. Думаю, в предыдущих матчах со «Спартаком» мы играли не так плохо, но просто не выигрывали. Сейчас же мы провели хорошую игру и одержали победу. Это придаст нам той самой уверенности и мы продолжим усердно работать и думать о следующих матчах», — приводит слова Бальбуэна «Матч ТВ».