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Семак: «Зенит» в последнее время слишком много пропускает лёгкие голы

Семак: «Зенит» в последнее время слишком много пропускает лёгкие голы
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игровых проблемах сине-бело-голубых. Он считает, что команда стала пропускать слишком много простых голов.

«Матч с «Балтикой» стал ключевым для возвращения на победный путь? Посмотрим. Нам хочется побеждать в каждой игре. Конечно, это был важный и в целом хороший матч — первый шажок сделали, после двух поражений смогли выиграть. С эмоциональной точки зрения это хорошо, но Кубок это Кубок, а чемпионат — это чемпионат. Нам нужно двигаться дальше и работать над ошибками — пропускаем слишком много в последнее время, очень легкие мячи. Нам нужно уделить особое внимание нашим командным оборонительным действиям», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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