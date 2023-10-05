Шалимов: ФИФА допустит нашу молодёжь до чемпионата мира, но до него ещё очень далеко идти

Экс-полузащитник «Интера» Игорь Шалимов высказался о допуске для участия в чемпионате мира под эгидой ФИФА российских сборных из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

«ФИФА допустила нашу молодёжь до чемпионата мира, но до него ещё очень далеко идти. Сначала нужно пройти несколько квалификационных этапов. Изначально нас должны добавить в одну из групп, там будет пять команд. Этот этап проводится в Турции и Сербии. Там проблем никаких быть не должно, всё пройдёт спокойно. Если мы занимаем первое или второе место в группе — проходим в элитный раунд, который будет проходить в марте. А за полгода уже может многое поменяться. Конечно же, без флага и гимна будет непросто выступать. Но нашим молодым ребятам просто необходимо играть. Тут уже нужно будет вести работу с ребятами, чтобы ни у кого не было комплекса неполноценности. Важно донести по молодых футболистов, что это всё временно. Нужно пробовать играть и побеждать», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.