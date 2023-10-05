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Ещенко: молодым футболистам необходимо развиваться. Чемпионат мира — лучший вариант

Ещенко: молодым футболистам необходимо развиваться. Чемпионат мира — лучший вариант
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Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о допуске для участия в чемпионате мира под эгидой ФИФА российских сборных из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

«Это хорошая новость для российского футбола. Конечно, смазывает картину то, что будем выступать без флага и гимна. Тут даже думать не надо, всё очевидно. Нашим молодым ребятам просто необходимо развиваться и прогрессировать. Каждому нужна конкуренция на серьёзном уровне. Международный опыт, Чемпионат мира — лучший вариант для этого. Надеюсь, что наши ребята отлично проявят себя на предстоящем Чемпионате мира», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, накануне вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон высказался по поводу разрешения юношеским сборным России до 17 лет участвовать в международных турнирах, подчеркнув, что данное решение не является окончательным.

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