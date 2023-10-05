Кафанов допустил вызов голкипера «Локомотива» Гильерме в сборную России

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал про общение с вратарём московского «Локомотива» Маринато Гильерме, а также высказался о возможном вызове голкипера в национальную команду.

«Общался с Маринато и спросил, как поживает его маленький Маринатик. Пожелал ему долго играть, а перед матчем ему сказал: «Хочу 0:0 и чтобы Гильерме взял четыре пенальти, а Никита Медведев — пять». Возможен ли его вызов в сборную России? Конечно, любой вратарь может быть вызван в национальную команду», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Учебно-тренировочные сборы национальной команды стартуют в понедельник, 9 октября, в Новогорске. 12 октября сборная России проведёт товарищеский матч с Камеруном в Москве, а 16 октября команда должна будет сыграть против Кении в Турции.