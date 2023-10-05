Матч сборной России с Кенией будет учтён в рейтинге ФИФА

Товарищеский матч между сборными России и Кении будет учтён в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

«Матч сборных России и Кении пойдёт в рейтинг ФИФА. В игре предусмотрено пять замен, а также ещё одна в случае получения серьёзной травмы», — приводит слова неназванного представителя службы коммуникаций РФС ТАСС.

Напомним, сборная России по футболу сыграет с Кенией 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье. Начало – в 19:00 мск.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Недавно УЕФА допустил юношеские сборные России к международным турнирам, но в то же время в организации подчеркнули: отстранение взрослых команд продлится до окончания конфликта на Украине.