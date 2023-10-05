Никита Ковальчук: что мне Кокорин? Я с Роналдиньо играл в футбол, с Хави кофе пил

Спортивный директор академии «Ариса» (Лимасол) Никита Ковальчук рассказал, что ему нет дела до нападающего кипрской команды Александра Кокорина, так как Ковальчук играл вместе с бывшим футболистом «Милана» Роналдиньо, а также пил кофе с бывшим игроком «Барселоны», а ныне тренером команды Хави.

«Уверен, Кокорину на меня по большому счету похрен. У него своих забот хватает. Зачем ему я? И мне абсолютно всё равно. У меня своя жизнь и задачи. Что мне Кокорин? Я и с Роналдиньо в футбол играл, и с Хави кофе пил.

Вообще, Кокорин – наш лучший футболист, он делал результат. При этом правильно работает. Никаких вопросов. Он работал звездой за футбольным полем и всегда был звездой на нём», – сказал Никита Ковальчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.