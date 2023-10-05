«Астана» уступила чешской «Виктории Пльзень» в матче 2-го тура ЛК

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций между «Астаной» и «Викторией Пльзень». Команды играли на стадионе «Астана-Арена» в Астане, Казахстан. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. Гости одержали победу со счётом 2:1.
В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Однако уже спустя шесть минут после начала второй половины матча «Астане» удалось забить первый мяч и выйти вперёд. Отличился 36-летний нападающий Марин Томасов. Автором голевой передачи стал экс-игрок солигорского «Шахтёра» Дембо Дарбо. Хозяева недолго лидировали в счёте. На 54-й минуте Томаш Хоры забил первый мяч чешской команды, а ещё через три минуты Лукаш Калвах отправил второй мяч в сетку ворот Йосипа Чондрича.
После этой победы в активе «Виктории Пльзень» стало шесть очков, команда возглавила турнирную таблицу группы С. «Астана» с нулём очков идёт на последнем месте.
В группе С также выступают загребское «Динамо» и «Балкани» из Косова.
- 5 октября 2023
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