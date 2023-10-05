Дель Пьеро может стать спортивным директором «Аль-Насра»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро в ближайшее время проведёт переговоры с «Аль-Насром». Аравийский клуб предложил бывшему капитану «Старой синьоры» должность спортивного директора, сообщает Calciomercato со ссылкой на источники из Саудовской Аравии.

В ближайшие несколько часов Дель Пьеро вылетит в Эр-Рияд, чтобы обсудить предложение «Аль-Насра». Это подтверждает серьёзность намерений легенды «Ювентуса» поработать в клубе, за который выступает португальская звезда Криштиану Роналду.

Отмечается, что всего несколько месяцев назад Дель Пьеро подумывал о возвращении в «Ювентус», но позже решил отказаться от этой идеи. Консультант итальянского подразделения Sky Sport в сентябре решил записаться на тренерские курсы УЕФА для профессионалов и теперь, вероятно, планирует набраться опыта работы менеджером в Саудовской Аравии.