Капелло и Дель Пьеро высказались о Беллингеме

После матча второго тура Лиги Чемпионов между мадридским «Реалом» и «Наполи» (3:2) экс-тренер испанской команды Фабио Капелло высказался о полузащитнике Джуде Беллингеме, отличившегося голом и голевой передачей.

«Беллингем показал, чего он стоит. Он тотальный игрок, как и сказал Анчелотти. Карло абсолютно прав, у него нет недостатков. Джуд совершенно неудержим, потому что у него есть всё: дриблинг, скорость и завершение», — заявил Капелло в эфире Sky Sport.

Неравнодушным к перформансу англичанина остался и итальянская легенда футбола Алессандро Дель Пьеро.

«Беллингем физически силён, имеет хорошую работу ног, обладает крепкой ментальностью и часто забивает голы. Называйте его позицию как угодно, он находится везде на поле, с мячом и без него. Поздравляю «Реал» и лично Карло Анчелотти», — сказал Дель Пьеро в эфире Sky Sport.