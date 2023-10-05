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Экс-игрок «Спартака» Бояринцев высказался об атакующей линии красно-белых

Экс-игрок «Спартака» Бояринцев высказался об атакующей линии красно-белых
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Бывший футболист московского «Спартака», а ныне главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев высказался об атакующих игроках красно-белых.

«Мелёшин — уже достаточно окрепший парень, он мне нравится. Возможно, чуть не хватает опыта. Соболев — знаковая фигура для нынешнего «Спартака», их связка с Промесом уже показывала себя с лучшей стороны. Есть надежда, что до конца сможет раскрыться Зиньковский. У него отличный атакующий потенциал.

Укрепить позицию нападающего всегда можно, но тут важно, чтобы приобретались игроки, которые подходят под задачи и амбиции клуба. Многие говорят, что легионерам нужно время на адаптацию, но есть и другие примеры — тот же Тео Бонгонда: человек сразу начал давать результат. Хорошему игроку адаптация нужна только в быту — язык, жизнь в новой стране. А на футбольном поле выходи и показывай, чего там адаптироваться», — приводит слова Бояринцева RT.

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