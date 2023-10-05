Акинфеев провёл 550 матчей в РПЛ

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в матче с «Балтикой» (1:0) провёл свой 550-й матч в МИР Российской Премьер-Лиге, увеличив рекорд российского чемпионата.

Игорь является воспитанником армейской команды, дебютировав за клуб в возрасте 17 лет в 2003 году в матче с «Крыльями Советов» (2:0). В том матче голкипер вышел в старте и отразил пенальти от полузащитника самарцев Андрея Каряки на последних минутах.

С тех пор Акинфеев в 550 матчах пропустил 453 мяча, а 246 матчей отыграл «на ноль».

Из действующих игроков лиги ближе всех к Акинфееву идёт нападающий «Локомотива» Артем Дзюба, в активе которого 409 матчей в РПЛ. По данным Transfermarkt, рекордсменом по матчам в чемпионате СССР был игрок киевского «Динамо» Олег Блохин с 432 играми.

В этом сезоне Игорь принял участие в девяти матчах во всех турнирах, где пропустил 11 мячей и три игры отстоял «насухо».