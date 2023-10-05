Sky Sports добавит новый ракурс во время трансляции матча АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Вещатель английской Премьер-лиги Sky Sports опробует новый ракурс во время трансляции матча «Арсенал» – «Манчестер Сити». Инновационный ракурс камеры на стадионе «Эмирейтс» будет имитировать «игровой режим» из футбольных симуляторов.

Камера будет отслеживать игру в режиме line-to-line, подобно тому, как это происходит в футбольных видеоиграх, таких как EA FC 24, которая недавно вышла на массовый рынок. Цель использования нового ракурса — предоставить зрителям лучшее понимание пространства во время прямых трансляций матчей, а также дать лучшее представление о перемещении игроков без мяча.

«Премьер-лига всегда ищет способы улучшить качество трансляции для болельщиков по всему миру. Мы надеемся, что в период тестирования «игровой режим» предоставит новый и захватывающий способ насладиться игрой дома», – приводит слова руководителя отдела медиаопераций и инноваций Премьер-лиги Рэйчел Найтингейл The Athletic.

Новый метод показа уже был опробован во время матча женской Суперлиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» 1 октября и может быть использован во всех матчах Премьер-лиги, если окажется успешным в эти выходные.