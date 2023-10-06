Мануэль Пеллегрини — об Иско: многие думали, что с ним покончено

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался об игре полузащитника Иско.

«На его позиции у нас нет замены, и я вижу его физически полноценным не только в созидании, но и в разрушении. Он представляет собой бóльшую проблему с четверга по воскресенье, чем с воскресенья по четверг. Это много минут, но он нужен команде.

Возвращение Иско в сборную? Я не особо в это вникаю, потому что есть специалист, который занимается вызовом. Я доволен Иско из «Бетиса», возможно, многие думали, что с ним покончено, но мне потребовалось три минуты, чтобы по телефону узнать, что он был таким же, как и в «Малаге» 10 лет назад», — приводит слова Пеллегрини AS.

В августе 2022 года Иско перешёл в «Севилью» из «Реала» Мадрид в статусе свободного агента. Однако провёл в клубе всего пять месяцев и расторг контракт по обоюдному согласию. Сообщалось, что 31-летний полузащитник мог покинуть «Севилью» из-за конфликта со спортивным директором клуба Рамоном Мончи.

В июле 2023 года Иско присоединился к «Бетису». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Иско сыграл девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.