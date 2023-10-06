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Мануэль Пеллегрини — об Иско: многие думали, что с ним покончено

Мануэль Пеллегрини — об Иско: многие думали, что с ним покончено
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался об игре полузащитника Иско.

«На его позиции у нас нет замены, и я вижу его физически полноценным не только в созидании, но и в разрушении. Он представляет собой бóльшую проблему с четверга по воскресенье, чем с воскресенья по четверг. Это много минут, но он нужен команде.

Возвращение Иско в сборную? Я не особо в это вникаю, потому что есть специалист, который занимается вызовом. Я доволен Иско из «Бетиса», возможно, многие думали, что с ним покончено, но мне потребовалось три минуты, чтобы по телефону узнать, что он был таким же, как и в «Малаге» 10 лет назад», — приводит слова Пеллегрини AS.

В августе 2022 года Иско перешёл в «Севилью» из «Реала» Мадрид в статусе свободного агента. Однако провёл в клубе всего пять месяцев и расторг контракт по обоюдному согласию. Сообщалось, что 31-летний полузащитник мог покинуть «Севилью» из-за конфликта со спортивным директором клуба Рамоном Мончи.

В июле 2023 года Иско присоединился к «Бетису». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Иско сыграл девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Лига Европы . Группа C. 2-й тур
05 октября 2023, четверг. 19:45 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 1
Спарта П
Прага, Чехия
0:1 Бирманчевич – 3'     1:1 Диао – 9'     2:1 Иско – 79'    
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