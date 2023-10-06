Бояринцев: Джикия не сделает ничего во вред «Спартаку», он порядочный человек

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о ситуации действующего капитана и защитника красно-белых Георгия Джикии, который перестал получать игровую практику под руководством Гильермо Абаскаля. Испанский специалист предпочитает пару центральных защитников, состоящую из Срджана Бабича и Алексиса Дуарте.

«Георгий — очень порядочный человек. Я знаю его лично, и он никогда ничего не будет подрывать изнутри. Здесь стоит искать только футбольную подоплёку. Это один из самых духовитых ребят в коллективе. Он ещё наберёт кондиции. Возможно, сказывается постоянная ротация, но в слухи не верю: Георгий не сделает ничего во вред «Спартаку», — приводит слова Дениса Бояринцева RT.