Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Онопко: дубль киевского «Динамо» в чемпионате СССР боролся бы за пятое-восьмое места

Онопко: дубль киевского «Динамо» в чемпионате СССР боролся бы за пятое-восьмое места
Комментарии

Экс-капитан сборной, а ныне тренер национальной команды России и «Ростова» Виктор Онопко поделился воспоминаниями о годе пребывания в киевском «Динамо» в 1989 году. По его мнению, дубль той команды мог бы бороться в чемпионате СССР за места в первой восьмёрке.

«В юношеских сборных Союза у Игнатьева, Пискарёва была масса талантов. Многие попадали в Киев. Думаю, если бы дубль того «Динамо» заявили в чемпионат СССР, в тройку, возможно, и не залетели бы, но за места с пятое по восьмое точно боролись бы. Мощнейшая была команда! Все парни — игроки сборных Союза», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Виктором Онопко читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал». Тренер сборной Онопко — о прошлом и будущем
Эксклюзив
«ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал». Тренер сборной Онопко — о прошлом и будущем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android