Онопко: дубль киевского «Динамо» в чемпионате СССР боролся бы за пятое-восьмое места

Экс-капитан сборной, а ныне тренер национальной команды России и «Ростова» Виктор Онопко поделился воспоминаниями о годе пребывания в киевском «Динамо» в 1989 году. По его мнению, дубль той команды мог бы бороться в чемпионате СССР за места в первой восьмёрке.

«В юношеских сборных Союза у Игнатьева, Пискарёва была масса талантов. Многие попадали в Киев. Думаю, если бы дубль того «Динамо» заявили в чемпионат СССР, в тройку, возможно, и не залетели бы, но за места с пятое по восьмое точно боролись бы. Мощнейшая была команда! Все парни — игроки сборных Союза», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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