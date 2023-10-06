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Нагельсман вызвал в сборную Германии 26 футболистов

Нагельсман вызвал в сборную Германии 26 футболистов
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман определился со списком футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды. Список из 26 футболистов был опубликован пресс-службой сборной Германии в «Твиттере».

Полный список игроков сборной Германии:

Вратари: Бауманн, Лено, тер Штеген, Трапп.

Защитники: Госенс, Хуммельс, Раум, Рюдигер, Зюле, Та, Тшау.

Полузащитники: Андрих, Брандт, Фюрих, Горецка, Гросс, Гюндоган, Хофман, Киммих, Мусиала, Зане, Вирц.

Нападающие: Бехренс, Фюллькруг, Хаверц, Мюллер.

В этом месяце немецкая команда проведёт две товарищеские игры — со сборными США и Мексики. Подопечные Юлиана Нагельсмана тем самым продолжат подготовку к чемпионату Европы — 2024, который пройдёт на футбольных полях Германии.

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