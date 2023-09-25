Мюллер прокомментировал назначение Нагельсмана в сборную Германии

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал назначение Юлиана Нагельсмана главным тренером сборной Германии.
«Во время пресс-конференции было видно, что у него много энергии и он испытывает большую радость от того, что получил эту работу. Для нас будет полезно иметь свежую энергию.
У Нагельсмана есть много планов, и я верю, что он найдёт пути реализовать их в этой команде. Теперь главное – чтобы все познакомились между собой.
Для меня лично ничего не изменилось. Я доступен для вызова в сборную. Обо всём остальном вы должны спросить у Юлиана», – приводит слова Мюллера Spox.
Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» был официально назначен в пятницу, 22 сентября, при этом спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер заявил, что именно он был основным кандидатом на пост тренера. Контракт Нагельсмана с DFB действует до 31 июля 2024 года.
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