Быстров — о Соболеве: ощущение, что он хочет стать блогером

Бывший хавбек сборной России Владимир Быстров высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве, который пропустит дерби с ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек.

«Если смотреть на форму Соболева в последних матчах, то ему лучше продолжать стримить. Ощущение, что он хочет стать блогером. Сейчас это модно в нашем футбольном сообществе. Каждый выбирает свой путь: кто-то продолжает усердно работать на тренировках, а кто-то садится за компьютер и рассказывает, какой он великий», — приводит слова Быстрова издание «Спорт-экспресс».

После десяти туров сезона-2023/2024 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Соболев в 10 матчах забил четыре гола и сделал три результативные передачи.