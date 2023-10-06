Тедеско объявил состав сборной Бельгии на предстоящие матчи квалификации Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объявил состав на октябрьские матчи с Австрией и Швецией, сообщает пресс-служба национальной команды. Всего в список вошли 24 футболиста.

Полный список игроков сборной Бельгии:

Вратари: Арно Бодар, Томас Камински, Матц Селс, Коэн Кастельс.

Защитники: Амин Аль-Дахиль, Ваут Фас, Тимоти Кастань, Ян Вертонген, Артур Теате, Зено Дебаст.

Полузащитники: Юри Тилеманс, Орель Мангала, Оливье Деман, Доди Лукебакио, Шарль Де Кетеларе, Амаду Онана, Леандро Троссард, Мандела Кейта.

Нападающие: Янник Карраско, Жоан Бакайоко, Ромелу Лукаку, Жереми Доку, Миши Батшуайи-Атунга, Луа Опенда.

Матч с Австрией состоится 13 октября. Встреча со сборной Швеции пройдёт 16 октября.