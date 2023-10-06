Тренер сборной России: Захаряну тяжело в плане адаптации, плюс переболел коронавирусом

Экс-капитан сборной, а ныне тренер национальной команды России Виктор Онопко объяснил, почему в составе сборной на октябрьский учебно-тренировочный сбор нет Арсена Захаряна, который недавно перешёл в испанский «Реал Сосьедад».

«Мы за ним следим. Валерий Георгиевич общался с Арсеном. Ему пока тяжело в плане адаптации, плюс переболел коронавирусом. Если вначале он хотя бы на замену выходил, то сейчас не получает должных минут. Захаряна мы тоже хорошо знаем, но сейчас ему надо дать время на перестройку и адаптацию к испанскому футболу. Мы ни о ком не забываем», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, октябрьские учебно-тренировочные сборы стартуют в понедельник, 9 октября, в Новогорске. Помимо сборной Камеруна, сборная России также сыграет с Кенией. Вторая игра состоится 16 октября в Турции.