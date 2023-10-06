Экс-игрок ЦСКА Алдонин: сейчас лидеры атаки «Спартака» как будто растворились

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о состоянии команд дерби между армейцами и «Спартаком».

«Перед дерби у «Спартака» и ЦСКА разные ситуации. Да, обе команды не показывают стабильный футбол, но в армейских рядах всё значительно лучше, нежели у красно-белых. Складывается ощущение, что Гильермо Абаскаль потерял контроль над командой — это видно по последним двум матчам. Это неприемлемо для команды, которая ставит перед собой высокие цели. Кроме этого, у спартаковцев отсутствует лидер на поле. В первых турах им был Тео Бонгонда, который успешно мог выступить в роли козыря и влиял на результат. А сейчас лидеры атаки как будто растворились.

Уволят ли Абаскаля после проигрыша ЦСКА? Я этого не исключаю», — приводит слова Алдонина RT.

Напомним, 8 октября московский «Спартак» примет ЦСКА на своём поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игры запланировано на 19:00 мск.