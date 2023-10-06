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Шатов рассказал о размере премиальных в «Анжи» при Керимове

Шатов рассказал о размере премиальных в «Анжи» при Керимове
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Российский футболист Олег Шатов рассказал о размере премиальных в «Анжи». По его словам, самая большая бонусная выплата в махачкалинском клубе составила € 40 тыс., а стандартные премиальные были по € 20 тыс.

«Какая была самая большая премия в махачкалинском «Анжи»? 40 тысяч евро, если я не ошибаюсь. За что? Обычные премиальные были по 20 тысяч евро, за какую-то игру нам дали двойные. По-моему, это был переходный год, у нас в каждом матче соперником был какой-то гранд, тогда нам и дали двойные премиальные. Что в «Анжи» было хорошо – премиальные получали все, даже люди, которые не попали в заявку, поэтому атмосфера там была что надо», — сказал Олег Шатов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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