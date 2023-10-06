Тренер сборной России Онопко дал совет Далеру Кузяеву

Экс-капитан сборной, а ныне тренер национальной команды России и «Ростова» Виктор Онопко оценил старт Далера Кузяева в чемпионате Франции и дал совет российскому футболисту, который летом 2023 года перешёл в «Гавр».

«Понятно, что ему будет нелегко. Новый коллектив, язык — ко всему этому нужно адаптироваться. Кому-то больше времени на это требуется, кому-то — меньше.С профессиональными терминами у Далера проблем не возникнет — футбольный язык одинаков везде. Но чтобы быстрее влиться в коллектив, важно общаться с партнёрами на бытовом уровне. А для этого желательно поскорее выучить французский. Это очень поможет в адаптации», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.