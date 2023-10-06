Севикян: хейт из-за выбора сборной? Никаких проблем, всё нормально

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, что не испытывает никаких проблем из-за того, что он выбрал сборную Армении.

«Хейт из-за выбора сборной? У меня нет никаких проблем, всё нормально. Сентябрьский сбор я пропустил, но на этот поеду», — приводит слова Севикяна РБ «Спорт».

Напомним, в конце августа Эдгар объявил, что отказывается от выступлений за сборную России. Игрок мотивировал это тем, что к тому моменту уже принял решение играть за национальную команду Армении. В конце сентября стало известно, что 22-летний Севикян получил вызов в сборную Армении, где пробудет с 9 по 18 октября.

За этот период армянская команда проведёт два матча: в рамках квалификационного раунда Евро-2024 со сборной Латвии в Риге (12 октября) и товарищескую встречу с Северной Македонией (17 октября) в городе Струмица.