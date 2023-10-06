ЭСК: судья ошибочно засчитал взятие ворот «Ростова» в матче с «Уралом»

«Ростов» обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу арбитра Романа Галимова матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2). Вопросы вызвали эпизоды с взятием ворот «Ростова» на 17-й минуте матча и неназначением 11-метрового удара в ворота «Урала» на 23-й минуте матча.

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Ростов» на 17-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся ракурсы видеосъемки данного эпизода позволяют членам комиссии определить офсайдное положение Андрея Егорычева («Урал») по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды в момент передачи мяча. Члены комиссии считают, что у ВАР не было убедительных доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем, оснований для его вмешательства в данный эпизод было недостаточно.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Урал» на 23-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный толчок руками со стороны игрока обороняющейся команды «Урал» №5 Андрея Егорычева игрока атакующей команды «Ростов» №8 Алексея Миронова на выходе из штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являлся достаточным основанием для его наказуемости ввиду отсутствия интенсивности контакта, почувствовав который, нападающий неестественным образом упал на газон, преувеличив последствия этого контакта. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия достаточных оснований считать это решение судьи очевидно ошибочным», — приводится текст решений ЭСК на официальном сайте РФС.