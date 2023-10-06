ЭСК: арбитр Сафьян ошибочно назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче с «Факелом»

Департамент судейства РФС обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу арбитра Романа Сафьяна в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Сочи» (2:0). Вопросы вызвал эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота «Сочи» на 40-й минуте матча.

«Судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды «Сочи» после просмотра повтора на 40-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Сочи» №33 Марсело в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Факел» №20 Евгением Марковым в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являлись очевидно наказуемыми, так как защитник сыграл в мяч в правильной манере, после чего по инерции совершил контакт с ногой нападающего, не делая дополнительного движения.

Учитывая рекомендации департамента судейства и современные тенденции в футболе в подобных единоборствах продолжать игру, комиссия единогласно считает, что у судьи изначально имелись достаточные основания продолжить игру, и ВАР не должен был вмешиваться в данную игровую ситуацию», — приводится текст решения ЭСК на официальном сайте РФС.