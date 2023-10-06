Какие клубы РПЛ страдают от арбитров чаще других. Таблица судейских ошибок за 10 туров

В РПЛ уже сыграно 10 туров, то есть позади треть турнирной дистанции. Давайте посмотрим, как обстоят дела в таблице судейских ошибок. «Чемпионат» ведёт её на основе экспертизы Игоря Федотова. Кстати, в 10-м туре не было ни одной грубой ошибки, а наш эксперт назвал его лучшим в сезоне с точки зрения работы арбитров.
Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Таблица ошибок после 10-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|3
|0
|-3
|«Зенит»
|3
|0
|-3
|«Динамо»
|1
|0
|-1
|«Балтика»
|1
|0
|-1
|«Урал»
|1
|0
|-1
|«Сочи»
|1
|1
|0
|«Пари НН»
|1
|1
|0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Ростов»
|1
|2
|+1
|«Рубин»
|0
|1
|+1
|«Факел»
|1
|2
|+1
|«Локомотив»
|0
|1
|+1
|«Крылья Советов»
|1
|2
|+1
|«Ахмат»
|0
|3
|+3
А что было после 10 туров в прошлом сезоне?
Ошибок стало значительно меньше. Посмотреть на таблицу можно здесь. Год назад после 10 туров судьи не помогали только «Уралу» и «Торпедо». Теперь же таких команд семь, то есть почти половина от общего количества в лиге. Плюс арбитры не ошибались против шести клубов, а в прошлом сезоне — только против «Ростова». Год назад сразу восемь команд пострадали от судей больше одного раза. К примеру, семь ошибок было не в пользу «Урала», пять — не в пользу «Локомотива», четыре — не в пользу «Краснодара». А теперь только ЦСКА и «Зенит» пострадали от судей по три раза, остальные — не больше одного раза.
Год назад судьи чаще всего ошибались в пользу «Спартака» и «Ахмата». Арбитры совершили по пять ошибок в пользу этих клубов. «Ахмат» снова лидирует в списке, однако ошибок теперь всего три. А «Спартак» на этот раз ни разу не получил помощи от арбитров. Ещё бросается в глаза, что в прошлом сезоне судьи приняли в общей сложности 12 ошибочных решений в пользу «Пари НН», «Ростова» и «Оренбурга». А сейчас их всего три.