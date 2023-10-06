Какие клубы РПЛ страдают от арбитров чаще других. Таблица судейских ошибок за 10 туров

В матчах с участием «Спартака» до сих пор не было ни одной.

В РПЛ уже сыграно 10 туров, то есть позади треть турнирной дистанции. Давайте посмотрим, как обстоят дела в таблице судейских ошибок. «Чемпионат» ведёт её на основе экспертизы Игоря Федотова. Кстати, в 10-м туре не было ни одной грубой ошибки, а наш эксперт назвал его лучшим в сезоне с точки зрения работы арбитров.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Таблица ошибок после 10-го тура РПЛ

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница ЦСКА 3 0 -3 «Зенит» 3 0 -3 «Динамо» 1 0 -1 «Балтика» 1 0 -1 «Урал» 1 0 -1 «Сочи» 1 1 0 «Пари НН» 1 1 0 «Спартак» 0 0 0 «Оренбург» 0 0 0 «Краснодар» 0 1 +1 «Ростов» 1 2 +1 «Рубин» 0 1 +1 «Факел» 1 2 +1 «Локомотив» 0 1 +1 «Крылья Советов» 1 2 +1 «Ахмат» 0 3 +3

А что было после 10 туров в прошлом сезоне?

Ошибок стало значительно меньше. Посмотреть на таблицу можно здесь. Год назад после 10 туров судьи не помогали только «Уралу» и «Торпедо». Теперь же таких команд семь, то есть почти половина от общего количества в лиге. Плюс арбитры не ошибались против шести клубов, а в прошлом сезоне — только против «Ростова». Год назад сразу восемь команд пострадали от судей больше одного раза. К примеру, семь ошибок было не в пользу «Урала», пять — не в пользу «Локомотива», четыре — не в пользу «Краснодара». А теперь только ЦСКА и «Зенит» пострадали от судей по три раза, остальные — не больше одного раза.

Год назад судьи чаще всего ошибались в пользу «Спартака» и «Ахмата». Арбитры совершили по пять ошибок в пользу этих клубов. «Ахмат» снова лидирует в списке, однако ошибок теперь всего три. А «Спартак» на этот раз ни разу не получил помощи от арбитров. Ещё бросается в глаза, что в прошлом сезоне судьи приняли в общей сложности 12 ошибочных решений в пользу «Пари НН», «Ростова» и «Оренбурга». А сейчас их всего три.