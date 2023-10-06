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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего, таблица и разбор ошибок, Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо, Краснодар, Ростов

Какие клубы РПЛ страдают от арбитров чаще других. Таблица судейских ошибок за 10 туров
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ после 10-го тура
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В матчах с участием «Спартака» до сих пор не было ни одной.

В РПЛ уже сыграно 10 туров, то есть позади треть турнирной дистанции. Давайте посмотрим, как обстоят дела в таблице судейских ошибок. «Чемпионат» ведёт её на основе экспертизы Игоря Федотова. Кстати, в 10-м туре не было ни одной грубой ошибки, а наш эксперт назвал его лучшим в сезоне с точки зрения работы арбитров.

Разбор работы арбитров в прошедшем туре:
«Всех пытались закошмарить. Это специальный вброс». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Всех пытались закошмарить. Это специальный вброс». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Таблица ошибок после 10-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА30-3
«Зенит»30-3
«Динамо»10-1
«Балтика»10-1
«Урал»10-1
«Сочи»110
«Пари НН»110
«Спартак»000
«Оренбург»000
«Краснодар»01+1
«Ростов»12+1
«Рубин»01+1
«Факел»12+1
«Локомотив»01+1
«Крылья Советов»12+1
«Ахмат»03+3

А что было после 10 туров в прошлом сезоне?

Ошибок стало значительно меньше. Посмотреть на таблицу можно здесь. Год назад после 10 туров судьи не помогали только «Уралу» и «Торпедо». Теперь же таких команд семь, то есть почти половина от общего количества в лиге. Плюс арбитры не ошибались против шести клубов, а в прошлом сезоне — только против «Ростова». Год назад сразу восемь команд пострадали от судей больше одного раза. К примеру, семь ошибок было не в пользу «Урала», пять — не в пользу «Локомотива», четыре — не в пользу «Краснодара». А теперь только ЦСКА и «Зенит» пострадали от судей по три раза, остальные — не больше одного раза.

Год назад судьи чаще всего ошибались в пользу «Спартака» и «Ахмата». Арбитры совершили по пять ошибок в пользу этих клубов. «Ахмат» снова лидирует в списке, однако ошибок теперь всего три. А «Спартак» на этот раз ни разу не получил помощи от арбитров. Ещё бросается в глаза, что в прошлом сезоне судьи приняли в общей сложности 12 ошибочных решений в пользу «Пари НН», «Ростова» и «Оренбурга». А сейчас их всего три.

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