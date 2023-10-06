Радимов: будь Салихова сейчас на своём месте в «Спартаке», Абаскаль давно бы уже уехал

Российский тренер Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 8 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Да я ведь уже не раз говорил, что Абаскаль не хочет здесь работать, он хочет получить неустойку, он всё ради этого делает. Ребята в матчах на Кубок доказывают ему, что готовы и могут играть, но потом остаются в запасе… Он хочет уехать, наверняка у него есть какое-то другое предложение. «Спартак» нуждался в Абаскале? Маловероятно. Просто привели человека, у которого не было имени. Абаскаль нуждался в «Спартаке»? Естественно! Команда с именем, тебе дают отличный состав, один из сильнейших в лиге, база, любовь и армия болельщиков… Вот он потренировался, сделал себе имя, потому что в каких-то матчах было неплохо, и сейчас он поедет дальше. Вопрос и по трансферам – перед сезоном отпустили двух нападающих, остались только с Мелёшиным, Быковским из дубля и с Соболевым.

Дисквалификация Соболева – большая потеря для красно-белых? Не думаю, что он бы сильно помог, но остальные, кого я перечислил – вообще ещё мальчишки и не на том уровне, чтобы в таком матче что-то показывать.

Вряд ли получится легкая победа, потому что ЦСКА тоже лихорадит, но в плане компактности и организации игры армейцы выглядят гораздо лучше. Впрочем, это дерби, может быть, спартачи захотят в нем добавить, но я сильно сомневаюсь в их желании.

Почему «Спартак» не увольняет Абаскаля? У «Спартака» в этом году пришло новое руководство, они вообще не понимают, что такое футбол. Я вот больше чем уверен – будь Зарема (Салихова. — Прим. «Чемпионата») сейчас на своём месте, Абаскаль давно бы уже уехал. У меня такое ощущение, что у Заремы больше мужского в характере, чем у нынешнего руководства клуба. Очевидные вещи, что Абаскаль работать не хочет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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