Нападающий пражской «Славии» Моймир Хитил стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий пражской «Славии» Моймир Хитил признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. 24-летний чешский форвард оформил дубль и сделал голевой пас в матче 2-го тура группового этапа турнира с «Шерифом» (6:0).

«Славия» набрала шесть очков в двух встречах в группе G и лидирует в своём квартете с разницей мячей 8-0.

В списке номинантов также находились нападающий «Ромы» Андреа Белотти, полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета и хавбек «Аталанты» Маттео Руджери.

Чешские футболисты признаются лучшими игроками недели в Лиге Европы второй раз подряд. По итогам 1-го тура группового этапа этого звания удостоился защитник пражской «Спарты» Ладислав Крейчи, оформивший дубль в ворота кипрского «Ариса».