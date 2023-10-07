Промес допустил переход Зиеша в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о возможном переходе марокканского полузащитника «Галатасарая» Хакима Зиеша в московский клуб.

«Может ли Зиеш оказаться в «Спартаке»? Почему нет? Сейчас он в «Галатасарае». Тут я в любом случае могу только желать этого, но подобное зависит лишь от клуба и игрока. Одно могу сказать точно: Зиеш любит Россию», — приводит слова Промеса пресс-служба красно-белых.

Зиеш перешёл в «Галатасарай» на правах аренды из «Челси». В сезоне-2022/2023 Хаким Зиеш провёл за лондонский клуб 24 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Ранее марокканец выступал за «Аякс», «Твенте» и «Херенвен». Вместе с «синими» полузащитник выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и стал победителем Клубного чемпионата мира по футболу.