Тарханов: на данный момент не видно, кто мог бы заменить Акинфеева

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в матче с «Балтикой» (1:0) провёл свой 550-й матч в МИР Российской Премьер-Лиге, увеличив рекорд российского чемпионата. Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал данное событие.

«550 матчей – очень большое количество игр. Акинфеев всегда на высоком уровне, думаю, он ещё может несколько лет сыграть. Пропускал матчи Игорь только из-за травм. Пока он стоит в воротах, конкурентов у него не будет, Акинфеев номер один.

Он мог бы доиграть и до 40 лет, но всё будет зависеть от состояния его здоровья. На данный момент не видно, кто мог бы его заменить. Оборона с Акинфеевым играет более надёжно и уверенно. Кубок России выиграл ЦСКА во многом благодаря ему. Перед серией пенальти сразу сказал, что выиграет ЦСКА, так как Игорь всегда что-то отбивает.

Желаю Акинфееву удачи, крепкого здоровья и ещё много лет радовать своей игрой фанатов», — приводит слова Тарханова радио «Движение».