Газета из Валенсии изобразила на обложке Винисиуса с носом Пиноккио, в «Реале» возмущены

Спортивная газета Superdeporte изобразила на своей обложке нападающего «Реала» Винисиуса Джуниора с носом Пиноккио. Об этом сообщил AS.

Это произошло после того, как в четверг, 5 октября, футболист дал показания в качестве свидетеля в суде Валенсии по делу о расистских оскорблениях, якобы произнесённых на стадионе «Месталья» 21 мая. Бразилец заявил в суде, что крики исходили не от двух или трёх человек, а были широко распространены по стадиону.

В «Реале» назвали обложку Superdeporte, критикующую Винисиуса, «достойной сожаления». «Жалко — это мягко сказано. Это граничит с криминалом. Свидетеля обвиняют в заявлении без доказательств. Это возмутительно. Газета находится на преступной границе», — приводится текст заявления клуба.

Напомним, 26 мая суд Валенсии начал расследование расистских оскорблений, которые, по словам Винисиуса, он получил во время одного из матчей. После этой игры был установлен и позже арестован болельщик, оскорблявший бразильца на расовой почве.